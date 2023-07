Dedicata a te | accedendo a Torino Facile si può controllare se la propria famiglia rientra tra gli aventi diritto

(Di martedì 18 luglio 2023) Sta arrivando in queste ore nelle case degli italiani “a te”, la carta elettronica con un contributo unico di 382,50€ destinata alla spesa e ai generi alimentari di prima necessità e rivolta ai cittadini più in difficoltà e con ISEE fino a 15 mila euro. Gli elenchi dei beneficiari della Carta sono stati predisposti dall’INPS sulla base dei criteri definiti dal Decreto del Ministero dell’agricoltura e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Non riceveranno la carta i nuclei familiari che, alla data di entrata in vigore del decreto (12 maggio 2023), avevano tra i propri componenti titolari di reddito di cittadinanza e reddito di inclusione o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Sono inoltre esclusi i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia già beneficiario di nuova assicurazione sociale per l’impiego, indennità di ...

Una volta che la passkey è disponibile anche su TikTok, gli utenti possono abilitarne una a loro sceltaalle impostazioni dell'app e selezionando la nuova voce di menu. Basta ...... la sua adozione risparmia agli enti un'ulteriore attività di integrazione. SEND assicura, ...INAD (l'indice nazionale dei domicili digitali) o indicato dal destinatario direttamente...

Al via da oggi, secondo il cronoprogramma annunciato dal ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, la possibilità di ritirare per gli acquisti di alimenti la card ricaricabile. La co ...Chi non ha un ISEE ordinario alla data del 12 maggio 2023 non può accedere alla Carta. Carta spesa Dedicata a te 2023: istruzioni ritiro e utilizzo Come detto sopra, la carta spesa Dedicata a te 2023 ...