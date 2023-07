DAZN | aumento dei prezzi per la prossima stagione

(Di martedì 18 luglio 2023) La nuova offerta diper la: tra le novità il pass unico e l’accordo con Tivusat per ridurre le zone d’ombraha presentato la nuova offerta in vista della, tra novità e alcuni aumenti della tariffa. La prima novità del servizio in streaming è quello del pass unico, con cui si paga in un’unica quota. Si parte dagli 89.99 € l’anno per l’abbonamento «Start», un pacchetto base, senza la serie A ma con il basket italiano, Nfl e altri sport. Se si sceglie invece il piano mensile, cioè pagare ogni singolo mese con la possibilità di recedere senza vincoli di tempo, bisogna spendere 13,99 ogni 30 giorni. La terza strada è sottoscrivere un impegno annuale con pagamento mensile a 9,99 euro. Con l’abbonamento Smart si possono registrare fino a 4 ...

...potenziata l'infrastruttura di trasmissione proprietariaEDGE per stabilizzare ancora di più la trasmissione adeguandola all'del traffico che passerà sulle cache proprietarie di...Nella nota pubblicata sul proprio sito,sottolinea che anche il piano Plus, così come quello Standard, è destinato " a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico ". Il costo una ...Anche in valore assoluto (e al netto diche non era rilevata a maggio - giugno nel 2022) il ...dato sulle Smart TV dove l'AMR del traffico riconosciuto è aumentata del 14% a fronte di un...

Abbonamenti DAZN, i nuovi prezzi per la stagione 2023/2024: aumenta il costo dei piani mensili Tvblog

DAZN, dopo la pay tv, sbarca anche nel mondo delle piattaforme libere. Nella giornata di oggi, infatti, l'emittente televisiva a pagamento ha ufficializzato l'accordo con Tivùsat, con il quale una… Le ...Dal listino prezzi di DAZN per la prossima stagione la conferma: il calcio in tv costa (non poco) e continua a costare di più a meno di non rinunciare alla ...