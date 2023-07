Davigo ricorre in appello contro la condanna | l’avvocato | “Sentenza profondamente sbagliata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) A poco meno di tre settimane dalladiPiercamillo, attraverso i suoi legali, gli avvocati Davide Steccanella e Francesco Borasi, ha deposito il ricorso alla Corte d’di Brescialadel Tribunale bresciano, del 20 giugno scorso, ad un anno e 3 mesi mesi per rivelazione di segreto d’ufficio in merito agli ormai noti verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari, assolto in via definitiva, gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, da un freno messo alle indagini dai vertici del suo ufficio. L’atto di impugnazione è stato depositato dai difensori giovedì scorso, anche prima della scadenza dei termini. “Ho letto ladi ...