Darion Atkins approda a Reggio Emilia | “Sono pronto”

"Sono galvanizzato e grato dalla possibilità di entrare a far parte di un'organizzazione di alto livello come la Pallacanestro Reggiana - ha commentato- sono felice di poter ...REGGIO EMILIA - La Pallacanestro Reggiana ha reso noto di "aver raggiunto un accordo di durata biennale con l'atleta statunitense, pivot di 203 centimetri, classe 1992". "Nato a Clinton,...REGGIO EMILIA - La Pallacanestro Reggiana ha il suo pivot: è, 203 centimetri classe 1992. Ha firmato un contratto biennale. Arriva dall'Aquila Trento, con cui ha giocato in serie A e in Eurocup. Per lui in campionato 12.2 punti e 6.4 rimbalzi in ...

