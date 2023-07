Danni ingenti all’aeroporto di Catania | chiuso fino a mercoledì

... quando è accaduto L'assurda storia dell' asteroide 2023 NT1 rimette in prospettiva le capacità umane di prevenire un impatto con un corpo celeste capace di generare. Detto in altre ...Questo non tiene conto, tuttavia, degliche i lavori comporterebbero in alcuni settori chiave della Regione. L'area, infatti, è un polo turistico fondamentale per il Nord - Est, che ...In Spagna, l'incendio scoppiato sabato sull'isola di La Palma si sta risolvendo, anche se restano diversi focolai attivi e isono già. Si stima che siano andati in fumo circa 3.500 ...

Fiamme all’aeroporto di Catania, turisti in fuga e danni ingenti, voli sospesi fino al 19 luglio BlogSicilia.it

Questa mattina in Comune il sindaco Giuseppe Bascialla, il vicesindaco Franco Accordino e l'assessore all'Ambiente e Protezione civile Vito Pipolo hanno fatto il punto della situazione a cinque giorni ...Incendio nel panificio oggi poco prima delle 13,30 a Cogliate. Il principio di incendio è divampato all’interno di un cortile di via 4 ...