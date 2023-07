Dall’Ue un’altra goccia di vergogna per l’Italia | il trattamento delle acque reflue è inadeguato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) L’acqua occupa le cronache italiane dall’inizio dell’anno come raramente prima. Troppo poca perché piove e nevica, o perfino troppa non appena piove con una certa intensità. E, troppo spesso, la quantità e la qualitàsono trattate come variabili del tutto indipendenti. È un retaggio culturale, prima che politico e amministrativo. La separazione tra le discipline accademiche e l’incomunicabilità tra le professioni porta a situazioni paradossali, al trionfo della sciatteria progettuale e alla moltiplicazione dei pani e dei pesci senza alcun positivo impatto sui cittadini. Nel 2018 la Corte di giustizia Ue aveva sanzionatocon una maxi multa forfettaria da 25 milioni di euro in tema di scarichi. Una condanna che si sommava a quella del 2012, con l’aggiunta di buffetto pedagogico: “al fine di prevenire il futuro ...