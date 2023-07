Dalle case popolari alla sanità | la gestione lombarda è deludente

(Di martedì 18 luglio 2023) La sezionedella Corte dei Conti bacchetta la Regione nel suo giudizio di parifica, ma se interpellati sulle critiche della magistratura contabile, Fontana e i suoi assessori lanciano la pin tribuna, rispondendo che l’agenzia di rating Moody’s ha assegnato ha assegnatoLombardia un rating superiore a quello dell’Italia: Baa2 nel primo caso, Baa3 nel secondo. Eppure le “sberle” assestate non riguardano aspetti di poco conto: si va ddelleAler, ai fondi del Pnrr per lasicurezza sul lavoro, all’innesto continuo di fondi sull’inutile autostrada Pedemontana, a compensi faraonici per i manager delle società partecipate. “Confrontando le 12 regioni più sviluppate sulla base dei dati Igrue della Ragioneria ...

Un vero e proprio "cold" Un vero e proprio "cold", forse uno dei più intricati ... Il suo avvocato ha parlato di una persona "sconvolta"accuse. Le Gilgo Beach Four Melissa, ...Alla manodopera proveniente dall'estero, e logicamente in buona partecolonie, da dove si ... Le baraccopoli diventano allora una questione di sicurezza interna e vengono rimpiazzate da...Una conferenza in cui si è sottolineato come il dato con il passare degli anni cresca:329sfitte nel 2020 si è passati alle 342 di oggi. A questa situazione che vede un patrimonio ...

A Mariupol le nuove case volute da Mosca sono solo per i russi Avvenire

Nella zona balneare di Loutraki, nei pressi di Corinto, una trentina di case sono state colpite dalle fiamme e un poliziotto è rimasto ferito durante le operazioni di salvataggio di una famiglia, ma ...sono stati illustrati A palazzo dei Priori dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e da Riccardo Stefanelli, ceo della casa di moda Brunello Cucinelli SPA, intervenuto anche in rappresentanza della ...