Dalla speronata alla poltrona europea | Rackete si candida con la sinistra

(Di martedì 18 luglio 2023)prua di una nave ad una comodanel Parlamento Europeo il passo può essere corto. Brevissimo per chi viene considerata (incredibilmente) un'eroina, un'icona, un simbolo. Dei fautori del «no border». Di nazioni prive di confini, di tradizioni e di identità. L'attivista tedesca Carolasaràta con Die Linke al Parlamento europeo in occasione delle elezioni del 2024. La teutonica diventò famosa in Italia per aver disatteso un ordine preciso dell'allora Ministro degli Interni, Matteo Salvini, quando era al timone della Sea Watch, facendo sbarcare 42 migranti a Lampedusa nel 2019. La notizia è stata annunciastessasul proprio profilo Twitter. La paladina degli sbarchi ha sottolineato di volere andare a Strasburgo ...

Dalla prua di una nave ad una comoda poltrona nel Parlamento Europeo il passo può essere corto. Brevissimo per chi viene considerata ...