Da Lukaku a Bonucci | cosa significano le parole di Giuntoli

Filippo Cornacchia e Giovanni Albanese commentano le parole del nuovo d.s. della Juventus Cristiano Giuntoli nel giorno della sua ...Già da diversi giorni l'ex Napoli sta lavorando sul fronte mercato: dalla situazionee Kessié . Tutte le parole della conferenza ...

Il nome di Bonucci è stato fatto con inistenza in casa Lazio. Il difensore centrale potrebbe rientrare nella trattativa che riporterà Pellegrini a Roma, garantendo a Sarri ...“E' normale - continua il ds anche in relazione all'”affaire Lukaku" - che sondiamo il mercato ... stiamo trattando Zakaria e Arthur con alcuni club, anche per Bonucci stiamo trattando con altre ...