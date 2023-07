Da ‘Lab Mirù’ l’esclusivo foulard in omaggio a Castellammare ed alla Nave scuola Vespucci

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 luglio 2023) Dpassione stilistica di Miriam Ruocco, fondatrice del brand di accessori in seta “Mirù”, una bellissima iniziativa dedicataCittà didi Stabia. Con una sua nuova sede aperta un mese fa fa proprio inal Corso Vittorio Emanuele 105, il Lab “Mirù” si caratterizza per una diretta produzione di sete di altissimo pregio, declinate poi in accessori come, pochette e cravatte. Per un profondo legame alle tradizioni del territorio, ed al rispetto valoriale delle Istituzioni, la fondatrice Miriam Ruocco ha realizzato un suo particolare disegno, che ha dato vita ad un suggestivoin seta, con elementi iconografici dedicatitradizione marinara died...