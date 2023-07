Da dove viene e quando finisce l’ondata di caldo record | le città più roventi | il codice calore e il cambiamento climatico

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) La settimana diè iniziata. L’Italia è avvolta in una bolla dicon temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi. Il responsabile delè l’anticiclone africano Caronte. Di giorno e all’ombra si arriveranno a toccare i 38-39 gradi nel centro-nord e 42-43 a Roma. In Sicilia sono attesi 45-46 gradi, in Sardegna fino a 47 e 44-45 in Puglia. La notte la temperatura non scenderà sotto i 20 gradi. Ventihanno il bollino rosso. Ma daprofinirà il? Il climatologo Luca Mercalli spiega che «Un grosso anticiclone africano domina la nostra penisola. Ormai dopo il 2003 è diventato una presenza costante delle nostre estati». ...