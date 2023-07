Custodi pagati 5 euro lordi all’ora | la procura di Milano commissaria la Mondialpol per caporalato

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladihato, azienda leader nel settore dei servizi di vigilanza privata. Dalle indagini è emerso che nel settore dei servizi dia non armata, la«impiega i lavoratori presso i clienti in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno», pagando loro «retribuzioni sotto la soglia di povertà». Si tratta di 5,37l’ora, avendo inquadrato i dipendenti nel livello D del contratto collettivo nazionale Vigilanza privata e servizi fiduciari, anziché nel Multiservizi, più idoneo per l’Inps. Gli agenti della Guardia di Finanza stanno eseguendo un decreto di controllo giudiziario emesso d’urgenza dalla Direzione distrettuale antimafia per «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», ...

Custodi pagati 5 euro lordi all'ora: la procura di Milano commissaria ... Open

