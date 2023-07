Cuno Tarfusser | il giudice che parla di errore giudiziario per la strage di Erba finisce sotto inchiesta

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) Il sostituto pg di Milanocrede che Olindo Romano e Rosa Bazzi non c’entrino nulla con ladi. Per questo ha chiesto alla Corte di appello di Brescia la revisione del processo che ha condannato all’ergastolo per gli omicidi dell’11 dicembre 2006. Ma intanto per lui c’è un procedimento disciplinare in arrivo. La procura generale della Cassazione gli contesta di aver depositato la richiesta di revisione «violando il documento organizzativo dell’ufficio». La sua dirigente Francesca Nanni ha firmato un esposto. Intanto per il processo è in ballo anche un’istanza di revisione. Presentata dall’avvocato Fabio Schembri, che rappresenta Olindo e Rosa. E che punta su nuove consulenze scientifiche e contesta le intercettazioni tra i coniugi. La procura e il procuratore La procura, spiega oggi il ...