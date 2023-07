Cuadrado | la prima cena a Milano da neo giocatore dell’Inter! – Sky

(Di martedì 18 luglio 2023)è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Arrivato da poche ore a, il colombiano sta gustando lada neo-nerazzurro.– Anche se con un po’ di ritardo Juanè atterrato apoche ore fa. Sembra paradossale raccontarlo, eppure attualmente per l’ex Juventus è in corso lanella metropoli italiana da neo calciatore dell’Inter. Lo spiega Marco Bovicelli, inviato sul posto di Sky Sport 24, insieme ai dettagli sul programma che domani attenderà il colombiano.il passaggio al CONI per le visite mediche, poi nel pomeriggio la firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024. Fonte: Sky Sport 24 – Marco Bovicelli Inter-News - Ultime notizie e ...

... ex Juventus, è atterrato infatti in serata a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche di ritodi recarsi in sede dove firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri.arriva a ...... si è arrivati ad un accordo:dell'inizio della stagione il tifo organizzato avrà modo di incontrareper parlargli direttamente e spiegargli i valori del club meneghino. ...177giornata della nuova avventura in nerazzurro per Juan. L'esterno colombiano classe 1988 è arrivato oggi a Milano, domani mattina sosterrà le visite mediche di rito e i test per l'...

I tifosi dell'Inter incontreranno Cuadrado: devono spiegargli la ... Sport Fanpage

Ospite di TvPlay, Sebastian Frey ha parlato dell'approdo di Juan Cuadrado all'Inter: "Quando dico che questo calcio non mi appartiene più ...Juan Cuadrado è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno colombiano, ex Juventus, è atterrato infatti in serata a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche di rito prima di recarsi ...