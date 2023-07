Cruciani difende la Juve | ” I tifosi non rompano le palle”

(Di martedì 18 luglio 2023) Giuseppe, conduttore radiofonico di La Zanzarlantus e attacca ibianconeri in merito alla possibile cessione di Dusan Vlahovic. I presunti dissidi tra l’allenatore dellantus, Massimiliano Allegri, e il Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli, sono al centro del dibattito calcistico. Giuseppe, conduttore radiofonico di La Zanzara, ha offerto la sua interpretazione di questa situazione durante la trasmissionentibus Live.ha riferito di aver sentito che Allegri “non ha preso bene” la notizia dell’arrivo di Giuntoli, in particolare perché l’annuncio è arrivato attraverso i media, piuttosto che dalla società stessa. “Questo è il punto”, ha detto. “Poi Allegri probabilmente ...

... una grande chiesa che va da Diego Bianchi a Giuseppe, da Andrea Scanzi a Roberto Saviano, ... fa un elenco di reati dei quali sarebbe stato accusato e dice che loAnnamaria Bernardini ......nel maggio 2022 e ci tiene a dare la massima visibilità possibile all'ideologia che, ... Volano gli stracci trae Porro: cosa li fa arrabbiareVolano gli stracci trae Porro: cosa li fa arrabbiare

Cruciani difende Pino Insegno: "Bullizzare qualcuno per l'età Non ha detto niente di strano" Today.it

È una polemica che dura da giorni quella su Pino Insegno che ha spiegato l'assenza di Ainett Stephens nella nuova edizione de "Il Mercante in Fiera" per una questione di età. Il conduttore, tra i volt ...Dichiarazioni che faranno molto discutere quelle di Giuseppe Cruciani che, come sempre, non ha peli sulla lingua. Nell’ultima puntata della ...