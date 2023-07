Crociera da incubo | i passeggeri assistono al massacro delle balene invece che all’aurora boreale La compagnia si scusa | “Evento penoso”

(Di martedì 18 luglio 2023) “Assisti a uno spettacolo di luci come nessun altro in un luogo che sfida l’immaginazione”. Queste le parole che pubblicizzano laAmbassador, che prometteva ai clienti di farli assistere allo spettacolo dell’aurorain Islanda. La realtà è stata ben diversa, perché quando la nave è approdata nel porto di Tórshavn, nelle Isole Faroe, lo scorso 9 luglio, quel che i turisti si sono trovati davanti è stata una scena raccapricciante: il. Un feroce attacco a 78 capodogli per cui lasi èta: “Ci scusiamo con i nostri clienti per aver assistito a una caccia alledurante il loro viaggio”. Un portavoce della Ambassador Cruise Line ha dichiarato a Newsweek: “Siamo rimasti incredibilmente delusi da questa ...

