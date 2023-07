Croci-Torti all Lugano | «Complimenti all’Inter! Ma potevamo fare gol»

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 luglio 2023), allenatore del, ha parlato così dopo l’amichevole disputata in allenamento congiunto ad Appiano Gentile. ALLENATORE? Mattia, tecnico del, ha parlato così al termine dell’amichevole in allenamento contro l’Inter: «Avrei voluto che ilnon finisse a zero, soprattutto dispiace per il finale viste le tante occasioni create. Chiaramente grande rispetto per l’Inter, che non si discute nonostante siano gli inizi. Non è tanto la sconfitta a preoccupare, ma l’aver chiuso senza reti all’attivo visto che c’è stata la possibilità. Per l’inizio del campionato tra 7 giorni, siamo consapevoli di avere ancora cose da migliorare. E queste partite ci servono per capire dove migliorare proprio per il debutto in ...