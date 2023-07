Cristina Marino e Luca Argentero sempre più complici sui social | «La mia guardia del corpo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 18 luglio 2023)sonopiùsui. I due non pubblicano molti contenuti di coppia ma, quando lo fanno, dimostrano di essere innamoratissimi e felici. In questo momento, l’attore e l’imprenditrice stanno trascorrendo qualche giorno di relax in un posto da sogno che, però, non hanno mai svelato dove si trovi., poi, ha postato una foto del marito che definisce come la sua “del” e l’attore, a sua volta, nel suo profilo, ha pubblicato un dolce scatto con la moglie. La storia Instagram diha pubblicato una storia Instagram in cui fotografa il marito ...