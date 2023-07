Cristiano Ronaldo spara a zero sulla Serie A | «Era già morta quando ci arrivai | presto il calcio saudita sarà meglio di quello europeo»

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) Non ha rimpianti, il «vecchio», né per l’Italia né per l’Europa. E lo dice a chiare lettere, perfino ruvide, all’inizio della preparazione della nuova stagione calcistica. Una stagione che vedrà il campione portoghese impegnato con il suo nuovo club, l’Al Nassr, dove è approdato alla fine del 2022, dopo la traumatica rottura con il Manchester United. Dall’esilio dorato in Arabia– dove si è aggiudicato un contratto che gli frutta nel complesso circa 190 milioni di euro l’anno – CR7 assicura di non avere alcuna nostalgia per i diversi campionati europei in cui ha giocato: men che meno peritaliano. «LaA,sono arrivato, era un campionato morto, poi si è ringiovanito», ha graffiato l’ex attaccante della Juventus parlando al termine ...