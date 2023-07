Cristiano Ronaldo | “Prima di me la Serie A era morta Il calcio arabo è competitivo | io sono il pioniere”

, attaccante dell'Al Nassr, ha parlato ai media della crescita della Saudi Pro League e di tutto il movimenyo in Arabia, attaccante dell'Al Nassr, ha parlato ai ...Commenta per primonon tornerà in Europa . Ad annunciarlo è lo stesso asso portoghese dell' Al - Nassr dopo la brutta sconfitta in amichevole contro il Celta Vigo (5 - 0), con tanto di critiche al ...Continua, in un certo senso, la battaglia a distanza trae Lionel Messi. Il primo in Arabia, il secondo appena arrivato in MLS . Il portoghese, a margine di un'amichevole giocata dal suo Al Nassr ha avuto modo di commentare la ...

La prima amichevole dell'Al Nassr con Cristiano Ronaldo e Brozovic è umiliante: finisce malissimo Sport Fanpage

Il portoghese: "Campionato italiano morto prima del mio arrivo, poi si è ringiovanito. Presto in Arabia altri campioni" ...Con i campionati europei, Cristiano Ronaldo ha tagliato completamente i ponti. Sportivo più pagato del 2023, all'età di 38 anni si gode l'esperienza in Arabia.