Cristiano Ronaldo contro la Uefa | ' in Arabia vanno i campioni'

(Di martedì 18 luglio 2023) "Non è come dice la. Innon vengono soltanto veterani a fine carriera. Quest'anno, ad esempio, verranno giocatori di grande qualità come Jota o Ruben Neves. Anzi tra qualche anno la Saudi ...

non ha dubbi e prende sul serio il ruolo di ambasciatore della Lega araba di calcio. Parlando a margine dall'amichevole in Algarve che il suo Al Nassr ha perso per 5 - 0 contro il ...e il suo Al - Nassr ne prendono cinque in amichevole dal Celta Vigo , ma la stella lusitana coglie la palla al balzo per autocelebrarsi: "Quando sono arrivato in Serie A, il ...veste i panni del pioniere. Dopo il Mondiale in Qatar, il giocatore portoghese ha deciso di lasciare il Manchester United e di lanciarsi nell'esperienza Arabia Saudita. Spinto ...

La prima amichevole dell'Al Nassr con Cristiano Ronaldo e Brozovic è umiliante: finisce malissimo Sport Fanpage

Anzi tra qualche anno la Saudi League sarà più importante di quella turca o di quella olandese". Cristiano Ronaldo non ha dubbi e prende sul serio il ruolo di ambasciatore della Lega araba di calcio.Anzi tra qualche anno la Saudi League sarà più importante di quella turca o di quella olandese". Cristiano Ronaldo non ha dubbi e prende sul serio il ruolo di ambasciatore della Lega araba di calcio.