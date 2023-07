Crisi climatica | l’Onu | “Il mondo si prepari ad affrontare ondate di calore sempre più intense”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) L’intero emisfero settentrionale si trova a fare i conti condiallarmanti, che da settimane non risparmiano nessuno: dall’Europa, investita dall’anticiclone nordafricano Caronte e devastata dagli incendi nel suo bacino Mediterraneo, ai 52 gradi e mezzo sfiorarti in Cina, agli infernali 56 °C della Death Valley, Stati Uniti. Una situazione drammatica sulla quale è oraad intervenire: “Questi eventi continueranno a crescere di intensità e ildeve prepararsi addipiù”, ha dichiarato il consulente per il caldo estremo dell’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite John Nairn, che prosegue: “Uno dei fenomeni notevoli che abbiamo osservato è che il numero di...