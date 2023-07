Crimea | turisti russi cancellano le vacanze dopo le vittime dell’attacco al ponte di Kerch

passano irussi per andare in vacanza in, infrangendo l'immagine di Putin l'autocrate. Infatti, dopo una abbondante salva missilistica sul porto ucraino di Odessa da parte dei russi (...... presidente dell'Unione russa dell'industria dei viaggi, ha dichiarato di aspettarsi cancellazioni "significative": circa 20.000si stavano avvicinando alla fine delle vacanze ine ...Rassicurare, chi Irussi diretti in. È l'esatto opposto di ciò che dovrebbe consigliare "un governo responsabile", scrivono gli analisti dell'Institute for the Study of War. I numeri ...

Ora le bombe in Crimea spaventano i turisti russi, raffica di disdette ... Open

Il ponte di Kerch torna al centro dello scontro fra Mosca e Kiev. L’infrastruttura, che collega la penisola di Crimea ai territori della Federazione russa, è stata danneggiata nella notte fra domenica ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: “Pronti a esportare grano anche senza Mosca”. LIVE ...