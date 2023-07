Cotral | Lunedì 24 luglio sciopero USB di quattro ore

(Di martedì 18 luglio 2023) Il prossimo24l’organizzazione sindacale Usb ha indetto unodella durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30. CORSE BUS – Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12:31. LINEE FERROVIARIE METROMARE E ROMA-VITERBO – Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio fino alle 08.30 e dalla prima partenza prevista dopo la conclusione dello. Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito internetspa.it e sull’account Twitter@Bus. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale: per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei ...

