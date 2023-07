Così la ‘ndrangheta gestiva il bar del tribunale di Torino

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) La Dda died il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri hanno eseguito quattro misure di custodia cautelare in carcere con l'accusa di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di beni e organizzazione del gioco d'azzardo. Coinvolto con l'accusa di partecipazione alla 'ndrangheta Rocco Pronestì, 72 anni, storico appartenente alla criminalità organizzata del Piemonte e da anni legato ai maggiori esponenti della 'ndrangheta locale, quali Mario Ursini, Placido Barresi e Domenico Belfiore. Arrestato in passato per vari reati in materia di armi e traffico di stupefacenti, era sinora sfuggito alla condanna per il reato di associazione mafiosa. Con Pronestì è accusato anche Rocco Cambrea. I due, secondo gli investigatori avrebbero gestito da anni un'attività di usura ed estorsione ai danni di giocatori ...