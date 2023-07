Cosa temo ora Fortis e le follie verdi dell' Ue | il peggiore degli scenari

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Uno dei problemi principali'Italia, da decenni, è che si diverte a fare l'uccellaccio del malaugurio di se stessa. Siamo dei fenomeni'imprenditoria ma per noi, come per il campionissimo Gino Bartali, è sempre «tutto sbagliato, tutto da rifare». Abbiamo la disoccupazione sotto l'8%, siamo quelli cresciuti più di tutti rispetto ai parametri pre-Covid (+2,2%), abbiamo il più alto rapporto tra investimenti industriali e prodotto interno lordo, secondi solo al Giappone, il nostro export ha superato i 600 miliardi nel 2022, e si muove in tutte le direzioni, secondo la Commissione Europea nell'ultimo semestre di quest'anno la nostra inflazione dovrebbe scendere al 2,6%, eppure aleggia lo spettroa recessione. «Siamo i distruttoria nostra immagine all'estero, vittimea nostra narrazione ...