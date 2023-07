Cosa c' è dentro i droni russi | la foto imbarazza l' Ue | Sanzioni aggirate

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) Componenti made in Europe neiche colpiscono l'Ucraina. Un velivolo a guida remota abbattuto su Mykolaiv la scorsa notte è stato realizzato con parti provenienti da paesi occidentali e asiatici. A denunciarlo è il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andrii Yermak. Il drone è uno dei quattro abbattuti su Mykolaiv nelle prime ore di martedì 18 luglio. Yermak ha pubblicato su Telegram un'immagine del motore del drone Shahed di fabbricazione iraniana con la scritta "Made in Ireland", prodotto in Irlanda, ben visibile sul carburatore. "La primamostra il carburatore di un motore straniero di un UAV (unmanned aerial vehicle, aeromobile a pilotaggio remoto, ndr) iraniano che ha attaccato Mykolaiv di notte. Il carburatore, così come centinaia di altre parti, sono prodotti nei paesi occidentali e asiatici. I ...