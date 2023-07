“Cosa avreste scritto sulla fine delle relazione?” La risposta di Giorgia Soleri

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 18 luglio 2023) I primi di giugno del 2023 la storia d’amore trae Damiano David è finita. La coppia, che aveva previsto di dare l’annuncio con un post condiviso su Instagram, aveva dovuto anticipare la notizia a causa di un video diffuso sui social, in cui il frontman dei Maneskin era stato ripreso mentre baciava un’altra ragazza. Vi raccomandiamo... Damiano David ha annunciato ladellacone chiesto "rispetto per il momento" Il cantante 24enne ha condiviso una storia su Instagram in cui ha parlato delladellacon l’attivista milanese, ...