Cortina | chiusa la storica funivia Faloria | “E’ scaduta la certificazione sullo scorrimento delle funi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Lache collegaD’Ampezzo al rifugio, sul comprensorio del monte Cristallo, è stataa causa della scadenza dellapassanticabine. L’interruzione del servizio è stata decretata sabato 15 luglio su intervento dell’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezzaferrovie einfrastrutture stradali e autostradali), organo di controllo del Ministero per le infrastrutture e trasporti. Laha una durata di sette anni, ma la società di gestione non ha fatto in tempo a rinnovarla per la stagione turistica in corso e, dopo la ...