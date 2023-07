Corriere dello Sport – L’indizio social di Torreira che scatena i tifosi della Lazio

(Di martedì 18 luglio 2023) 2023-07-18 20:06:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Si scalda il mercato. Dopo aver chiuso per il vice-Immobile, con Castellanos che arriverà in ritiro nei prossimi giorni, ora rimangono da sistemare gli altri ruoli. Le priorità sono il regista e la mezz’ala e sul primo ruolo uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Lucas. Proseguono gli intensi contatti tra il club biancoceleste e il Galatasaray, mentre intanto lo stesso giocatore ha condiviso un importante indizio di mercato.di mercato suiMentre lalavora con l’agente del giocatore, Pablo Bentancur, e con il club turco ...

MILANO - Juan Cuadrado è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. L'ex calciatore della Juventus , svincolato, sarà a breve un giocatore dell'Inter ...La dirigente romagnola è stata infatti nominata vicedirettrice generale del gruppo responsabilesviluppo delle sue maison. "Per facilitare la transizione, Francesca Bellettini assumerà ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

Ordine sul Corriere dello Sport: "Lukaku evidenzia il solito doppiopesismo all'italiana" TUTTO mercato WEB

Preliminari di Champions League, ritorno degli ottavi di finale: Ludogorets a caccia di riscatto dopo il 2-0 subito all'andata sul campo del Kosovo. Per i bookie quella dei bulgari è un'impresa ...Seconda tranche di gare del primo turno preliminare di Champions League. Tante le partite con qualificazione in bilico dopo il risultato dell'andata, tra queste Larne-Hjk. I finlandesi hanno vinto 1-0 ...