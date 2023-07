Corea del Nord | soldato Usa arrestato per aver attraversato confine senza autorizzazione

Il comando delle Nazioni Unit e, che gestisce la zona Demilitarizzata (Dmz) e l' Area di sicurezza congiunta (Jsa) che separano laNord dallaSud, ha riferito che un militare statunitense è stato arrestato inNord dopo aver oltrepassato, senza autorizzazione, la linea di demarcazione militare dello ...Durante un tour della Joint Security Area di Panmunjom un militare di stanza insud ha varcato il confine. La sua fuga avviene in un momento delicato nelle relazioni diplomatiche con Pyongyang, ma la vicenda potrebbe riaprire il dialogo interrotto con gli Stati Uniti ......un soldato sono state fonti militari statunitensi dopo che il comando delle Nazioni Unite che gestisce la zona demilitarizzata e l'Area di sicurezza congiunta (Jsa) che separa il Nord dalla...

La storia raccontata dalla Cbs parla di un soldato che era stato messo in detenzione militare in Corea del Sud e in via di espulsione dal paese. Ma, dopo aver superato i controlli di sicurezza ...Pensate che bel regalo sarebbe quello di poter diventare improvvisamente più giovani di un anno… È quanto successo a tutti i cittadini in Corea del Sud dopo che il paese ha cambiato il tradizionale ...