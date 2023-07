Corea del Nord | soldato americano sconfina senza autorizzazione e scompare nel «luogo più spaventoso del mondo»

l cittadino Usa fermato dopo avere attraversato il confine dallaSud allaNord è un soldato statunitense. Lo hanno riferito ad Associated Press fonti Usa coperte dall'anonimato. Al momento non sono stati forniti dettagli su come o perché il ...Casi precedenti - I casi di diserzione di statunitensi o sudcoreani verso laNord sono rari, mentre più di 30mila nordcoreani sono fuggiti inSud per evitare oppressione politica e difficoltà economiche dalla fine della guerra di1950 - 53....Visitare il blindatissimo confine tra due Paesi ancora tecnicamente in guerra è una delle esperienze più particolari al mondo. Possono fare qualcosagenere i turisti che inSud scelgono di visitare la zona demilitarizzata , il confine che separa le due Coree e segna l'inizioterritorio controllato dal governo nordcoreano. Ebbene, nelle ultime ore, proprio ...

La partita del grano è strategica. Costituisce uno dei molteplici fronti nello scontro tra Russia e Occidente. Tra le poste in palio c’è il cosiddetto Sud Globale, comprendente quei paesi non esplicit ...Il Comando dell'Onu che controlla la zona demilitarizzata fra le due Coree ha reso noto che un cittadino statunitense, poi identificato in un militare, è stato arrestato per aver oltrepassato il confi ...