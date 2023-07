(Di martedì 18 luglio 2023) Tra i russi e i sauditi ultimamente non scorre buon sangue, ma in qualche modo i due leader della versione allargata dell’Organizzazione dei paesi esportatori di(Opec+) stanno riu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Convergenze e divergenze di interessi tra Russia e Arabia Saudita sul petrolio Il Foglio

Riad aumenta le importazioni di petrolio russo a prezzo ridotto (grazie alle sanzioni) per esportare il proprio. Così si provano a bilanciare le diverse necessità dei due paesi