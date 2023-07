Controffensiva Ucraina | Usa ‘svelano’ strategia Kiev

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023) "L'operazione non è un fallimento, anzi. Gli ucraini devono sminare i territori, poi useranno la potenza di fuoco" Ladell’, nella guerra contro la Russia, “non è affatto un fallimento.non ha ancora usato tutta la sua potenza di fuoco”. E’ l’analisi del generale Mark Milley, capo di stato maggiore dell’esercito degli Stati Uniti. “Laè iniziata 5 o 6 settimane fa, i vari ‘war games’ in precedenza avevano previsto determinati livelli di avanzamento” delle forze di. “E’ la differenza tra la guerra sulla carta e la guerra reale. Ci sono persone in carne ed ossa in veri mezzi e sono lì fuori per sminare territori e muoiono davvero. Quando succedono queste cose, le unità tendono a rallentare, giustamente: devono sopravvivere per attraversare quei campi ...