Continuano gli sbarchi irregolari | ma un ragazzino armeno non può curarsi in Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug – L’continua ad essere meta di sbarco per migliaia di immigrati, provenienti dalle parti più disparate del pianeta. Dall’Africa all’Asia, sembra non accennare a diminuire quella che, in molti, definiscono la “nuova invasione”. Mentre la sinistrana e la Uea spingere il governo Meloni ad accogliere e fare di più per ricevere nel nostro Paese i clandestini a bordo dei barconi, c’è però chi, perfettamente in regola e bisognoso di cure, non sembra aver diritto di entrare in. Oggi vi raccontiamo una triste storia della quale non si è occupata né Repubblica, né i servizi televisivi strappa-lacrime di La7; è la storia di Albert, un giovanissimo calciatore, la cui famiglia non riesce a portarlo inper ...