Concorso Università Milano Bicocca | 3 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 18 luglio 2023) Procedure di selezione per la chiamata di 3 professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti Si comunica che presso l’Universita’ degli studi disono indette selezioni per la copertura di 3dadi seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010, per i Dipartimenti di sociologia e scienze dell’ambiente Bando diIl testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' consultabile sul sito web dell'Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte L'avviso di pubblicazione sara' altresi' disponibile sul sito del MIUR all'indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul ...