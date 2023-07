Completamente nudo in strada tra le auto | si rischia il disastro | degrado a Roma | Video

(Di martedì 18 luglio 2023) Scene di ordinarioe follia a, a San Lorenzo, in pieno centro. Le immagini risalgono alla notte di domenica 16 luglio, quando la Capitale un po' come tutta Italia stava facendo i conti con il grande caldo, così come continuiamo a farli. Ebbene, ecco che forse per combattere a modo suo l'afa, un uomo si aggirava percome mamma l'ha fatto,, senza indosso nulla, nemmeno le scarpe e men che meno l'intimo. Ilha iniziato a girare sui social per poi diventare virale. Il tizio, apparentemente fuori controllo, prova a parlare con delle persone sedute a un bar, dunque cammina sul marciapiede ed infine si getta in, costringendo glimobilisti a schivarlo. Nel dettaglio, le immagini - come riporta ...

