Commissione Pe chiede a Cpi mandato arresto per Lukashenko

(Di martedì 18 luglio 2023) "La Bielorussia è responsabile dei danni causati e dei crimini commessi in Ucraina, anche per il ruolo del regime nei trasferimenti illegali di bambini. L'Ue e gli Stati membri prendano tutte le ...

"La Bielorussia è responsabile dei danni causati e dei crimini commessi in Ucraina, anche per il ruolo del regime nei trasferimenti illegali di bambini....2023 Parole che arrivano nel momento in cui il presidente dellaeuropeaalla Corte penale internazionale di arrestare Lukashenko Mosca bombarda Odessa per rappresaglia Mosca: respinto attacco in Crimea, abbattuti 28 droni 2023 - 07 - 18 14:59:30 ...

Bielorussia: la commissione Affari esteri del Parlamento Ue chiede il mandato d’arresto per Lukashenko Agenzia Nova

E' quanto chiede la commissione Affari Esteri dell'Eurocamera in un relazione approvata a larghissima maggioranza e nella quale si chiede alla Corte Penale Internazionale di emettere un mandato di ...