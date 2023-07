Commenti sessisti in Rai | Niente scuse | su di noi montagne di merda

(Di martedì 18 luglio 2023) I due telecronisti Rai dei mondiali di nuoto in corso a Fukuoka in Giappone sono stati sospesi da Viale Mazzini per le frasi sessiste pronunciate mentre erano in onda su Raiplay e commentavano una gara di tuffi. Si tratta del telecronista Rai Lorenzo Leonarduzzi e del commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi. La vicenda ha scatenato Segui su affaritaliani.it

Durante una pausa della diretta per mandare in onda il telegiornale su RaiPlay il microfono è rimasto aperto e i telespettatori sintonizzati hanno ascoltato i commenti dei telecronisti. I due si erano lasciati andare a commenti razzisti e sessisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, in onda lunedì mattina su Rai Play 2. Massimiliano Mazzucchi, 42 anni, è stato punito insieme al giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi con l'addio dai Mondiali di nuoto di Fukuoka per i commenti sessisti e razziali durante una diretta su RaiPlay. Leonarduzzi ieri ha provato a scusarsi. Ma entrambi dovranno affrontare un procedimento disciplinare al loro ritorno in Italia.

