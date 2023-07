Come sono diventato un portiere

(Di martedì 18 luglio 2023) Pubblichiamo un estratto da “Fubbàll”, il nuovo libro di Remo Rampino edito da Minimum fax. Potete acquistarlo cliccando qui. Tutto quello che so della vita, l’ho imparato dal calcio. Albert Camus Mio nonno era socialista. Mio padre era socialista. A me sembrava ancora poco e presi la decisione di essere comunista. Comunista e basta. Per qualche tempo e? durata. Una mattina, dopo una brutta mala dormita, i capelli arruffatiun gatto sotto il temporale, la barba lunga che mi ombrava la faccia, davanti allo specchio, l’unico di casa tra l’altro, gli occhi gonfi e grifagni, la testa ha fatto un giro di giostra per conto suo, dallo specchio che mi guardava storto venne fuori un pensiero che li? per li? sembrava che non c’entrasse niente, ma alla fine midetto che con una faccia cosi?, da sottotetto di Parigi, pure comunista era poca cosa, ...

