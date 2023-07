Colpo di calore nei bambini | come intervenire e cosa fare per prevenirlo

(Di martedì 18 luglio 2023) Bere tanto, indossare abiti chiari e leggeri, ma non solo: tutte le «regole» della Società Italiana di Pediatria per proteggere i più piccoli dagli effetti delle alte temperature

Colpo di calore per un bambino e malore in acqua per un anziano News Rimini

Bere tanto, indossare abiti chiari e leggeri, ma non solo: tutte le «regole» della Società Italiana di Pediatria per proteggere i più piccoli dagli effetti delle alte temperature ...Cosa fare in caso di emergenza e colpo di calore Il caldo record che nelle ultime estati colpisce sempre più frequentemente l’Italia e gran parte dell’Europa è una sfida per la nostra salute e il ...