Colpi di mitra contro peschereccio italiano in acque internazionali | spari da una motovedetta libica

Il peschereccio Orizzonte , della marineria di Siracusa, è stato ' attaccato in acque internazionali ' da 'una motovedetta libica' che ha 'esploso contro numerosidi'. Lo rende noto il presidente della Federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi. 'L'equipaggio e il comandante del peschereccio - aggiunge - sono stati miracolosamente in grado di ...Un peschereccio italiano è stato attaccato adida una motovedetta libica, denunciano gli armatori siciliani. "Il governo italiano deve intervenire con serietà ed urgenza. Questi fatti non devono più avvenire. Le chiacchiere stanno a ...disu un peschereccio italiano , l'Orizzonte, mentre l'imbarcazione navigava in acque internazionali a 94 miglia a nord di Misurata. Ad aprire il fuoco una motovedetta della guardia ...

Attimi di paura e momenti drammatici per i membri dell’equipaggio del peschereccio siciliano Orizzonte, della marineria di Siracusa. L’imbarcazione è stata attaccata in acque internazionali da una mot ...Il peschereccio Orizzonte, dopo i colpi di mitra dei libici, sarebbe in balia del mare e l'equipaggio non avrebbe modo di comunicare.