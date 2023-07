Colosseo | biglietti introvabili sul sito ufficiale ma disponibili a prezzi maggiorati su altre piattaforme | l’Antritrust apre un’istruttoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023)per visitare ilpuntualmente esauriti suldel rivenditore, mapresso i grandi intermediari online (Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator), che li acquistano in massa utilizzando dei bot per poi rivenderli completi di ulteriori servizi (tour guidato, “saltafila”, visita+prelievo in hotel…) a. È il cosiddetto fenomeno del secondary ticketing, per il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato insieme al Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza ha avviatonei confronti della cooperativa CoopCulture – rivenditoredeiper la visita al Parco Archeologico del, che oltre all’Anfiteatro ...