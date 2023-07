Coldplay tornano in Italia | infiammeranno l’Olimpico di Roma

(Di martedì 18 luglio 2023) A sky full of…. La band inglese tornerà inper il prossimo tour europeo nel 2024. Ufficiale? Ancora no, ma lo spoiler arriva dai filmati trasmessi ad Amsterdam, nella loro ultima tappa in Europa, in cui si vede chiaramente l’immagine di Ponte Milvio. Ciò fa ben sperare a tutti i fanni in un L'articolo proviene da Il Difforme.

... daia Harry Styles. FOTO Le principali arene, i parchi all'aperto e gli stadi d'Italia ... A luglio, in piena estate, al Lucca Summer Festivali Blur di Damon Albarn, eccezionalmente ...... daia Harry Styles. FOTO Le principali arene, i parchi all'aperto e gli stadi d'Italia ... A luglio, in piena estate, al Lucca Summer Festivali Blur di Damon Albarn, eccezionalmente ...commenta Con l'estatei concerti all'aperto con decine di migliaia di persone. E la corsa al parcheggio (selvaggio)... Parcheggi meno selvaggi in occasione del concerto dei, il meno ...

I Coldplay tornano in tour in Italia nel 2024: ci sarà un concerto a Roma Sky Tg24

Domenica 16 luglio, durante il primo concerto del 2023 nei Paesi Bassi, i Coldplay hanno trasmesso un video con le bandiere dei Paesi europei in cui si esibiranno il prossimo anno, nell’ambito del ...I Coldplay annunciano il Music Of The Spheres World Tour 2024 che li riporterà in Europa ed in Italia. Tra le possibili città anche Roma.