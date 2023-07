Climafreghisti | l' uscita di Piccolotti scatena l' ilarità | cosa le dicono

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) Alluvione o caldo estremo, lo slogan è sempre lo stesso. "È un governo neanche di negazionisti del clima, ma di...". La battuta è di Elisabetta, deputata di Sinistra italiana Alleanza Verdi-Sinistra. La parlamentare è intervenuta a Controcorrente estate, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4 martedì 18 luglio. Il neologismo lascia sgomenta la conduttrice che chiede numi: "Come ha detto?? Mi mancava...". Si parte dall'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Caronte è un effetto del clima impazzito o un picco di calore "normale" per l'estate italiana? La trasmissione, pertanto, è incentrata sullo scontro tra chi chiede misure draconiane per la transizione energetica al fine di rallentare il riscaldamento globale e chi ritiene che il peso delle attività umane sul global ...