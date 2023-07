Clima | vertice Usa - Cina a Pechino | Kerry incontra Wang

(Di martedì 18 luglio 2023) L'inviato statunitense per ilJohnhato oggi ail massimo diplomatico del Partito comunista cineseYi, con i due paesi maggior inquinatori al mondo che riprendono il ...

L'inviato statunitense per il clima John Kerry ha incontrato oggi a Pechino il massimo diplomatico del Partito comunista cinese Wang Yi, con i due paesi maggior inquinatori al mondo che riprendono il dialogo sul cambiamento climatico.

L'inviato statunitense per il clima John Kerry ha incontrato oggi a Pechino il massimo diplomatico del Partito comunista cinese Wang Yi, con i due paesi maggior inquinatori al mondo che riprendono il ...America latina (Europa) Al via ieri il vertice con cui la Ue vorrebbe frenare l’avanzata cinese in Latinoamerica. Negli stessi giorni Bruxelles ospita il controvertice di sinistre e movimenti delle du ...