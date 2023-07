Classifica Tour de France 2023 | 16ma tappa | Vingegaard demolisce Pogacar a cronometro | vantaggio imbarazzante

(Di martedì 18 luglio 2023) La sedicesimaha letteralmente stravolto lagenerale delde. La tanto temutaindividuale di 22,4 km da Passy a Combloux, con la Cote de la Cascade de Coeur in avvio e poi la micidiale Cote de Domancy (6,3 km al 6,6% di pendenza media), ha fatto la differenza in avvio della terza settimana e ha ridisegnato la graduatoria nelle posizioni nobili. Jonase Tadejsi sono presentati all’appuntamento separati da dieci secondi e ci si aspettava uno spalla a spalla rovente nella lotta contro le lancette, invece abbiamo assistito un dominio sbalorditivo. Il danese ha sostenuto un ritmo semplicemente folle e ha letteralmente tramortito lo sloveno. Jonasha giganteggiato in ...

La cronometro di 22,4 km da Passy a Coumbloux oggi può dare una spallata alla generale e alla corsa per la maglia gialla (Afp) La 16esima tappa del de France 2023, la cronometro di 22,4 km da Passy a Coumbloux, oggi può dare una spallata alla generale ......

In un anno ci sono 365 giorni, a volte 366. Nella stagione ciclistica ce ne sono un po’ meno ma poco cambia per il discorso generale. In circa 360 di quei giorni, Tadej Pogacar è il ciclista più forte ...COMBLOUX (Francia) - Jonas Vingegaard ha vinto dominando la 16ª tappa del Tour de France 2023 ... da Vingegaard che grazie al dominio odierno sale a 1'48" di vantaggio nella classifica generale, 3° ...