CLAIRE' S ANNUNCIA UNA CONTINUA ESPANSIONE NEL MERCATO EUROPEO

(Di martedì 18 luglio 2023) Con l'apertura di nuovi negozi in Italia e la presenza in oltre 2.100 punti vendita partner, il marchio globale di moda sta portando i prodotti per l'espressione personale a nuovi clienti in tutta Europa HOFFMAN ESTATES, Illinois, 18 luglio 2023 /PRNewswire/Oggi's Holdings LLC hato unanelretail, portando il potere degli accessori moda ad ancora più clienti in tutto il mondo. Il marchio che celebra lo stile personale e l'espressione di se stessi è ora disponibile in più di 900 negozi di proprietà e in 2.100 punti vendita partner in tutta Europa coi suoi prodotti consumer, con piani per una crescitaper tutto il 2023. "I nostri prodotti entusiasmano e accendono la magia nella vita quotidiana dei nostri ...

PARIGI e AUSTIN, Texas, 26 giugno 2023 /PRNewswire/ - - DentalMonitoringla sua più recente innovazione: ScanAssist, l'unica procedura di scansione guidata dall'... Contatti:Anne -Sanz, ...A interpretarla sono le attriciFoy , Olivia Colman e Imelda Staunton (ripercorrendo molti ... la sera dell' 8 maggio 1945 , quando il padre, Re Giorgio VI,la fine della Seconda Guerra ...PARIGI e AUSTIN, Texas, 26 giugno 2023 /PRNewswire/ - - DentalMonitoringla sua più recente innovazione: ScanAssist, l'unica procedura di scansione guidata dall'... Contatti:Anne -Sanz, ...

Manuela Ravasio, direttrice di Marie Claire Italia, vince il Tao Award ... Marie Claire

18 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Oggi Claire's Holdings LLC ha annunciato una continua espansione nel mercato retail europeo, portando il potere degli accessori moda ad ancora più clienti in tutto il ...If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy. Capcom and Sony Pictures have announced when CGI movie Resident Evil: Death Island will be ...