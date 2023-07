Linea originale per un'auto unica nel suo genere:C3festeggia i suoi 20 anni.C3è pronta a festeggiare il suo 20° anniversario. Oltre 115.000 esemplari prodotti dal 2003 al 2010,C3era assemblata ...Paura per quattro ragazzi a bordo di unaC3. La vettura sulla quale viaggiavano ha preso fuoco all'uscita della galleria di Solofra , poco prima dello svincolo per Serino. I quattro giovani - provenienti da Salerno e diretti ...Linea originale per un'auto unica nel suo genere:C3festeggia i suoi 20 anni.C3è pronta a festeggiare il suo 20° anniversario. Oltre 115.000 esemplari prodotti dal 2003 al 2010,C3era assemblata ...

Citroen C3 Pluriel, l'erede della 2CV compie 20 anni ilGiornale.it

Con questo spirito, nel 2003, si affaccia sul mercato una vettura fuori dall'ordinario, come solo certi costruttori francesi sono in grado di concepire: la Citroen C3 Pluriel. Sull'onda del successo ...