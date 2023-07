Cile | cucciolo di asino somalo nuova attrazione allo zoo di Buin

(Di martedì 18 luglio 2023) Undie' nato nello zoo di, in. Si tratta di un evento molto raro, visto che la specie e' in via di estinzione: si tratta infatti del quarto esemplare a vedere la luce ...

Un cucciolo di asino somalo e' nato nello zoo di Buin, in Cile. Si tratta di un evento molto raro, visto che la specie e' in via di estinzione: ...